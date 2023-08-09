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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 12:47
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Четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области

Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате обстрела села Трудовое Токмакского района Запорожской области, сообщили в экстренных службах региона. Все они — мирные жители.

"Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибло четыре мирных жителя, ещё двое получили ранения", рассказали там.

Во время обстрела ВСУ монастыря в Курской области пострадал ребёнок
Во время обстрела ВСУ монастыря в Курской области пострадал ребёнок

Сегодня ВСУ также обстреляли Донецк, противник использовал кассетные боеприпасы. Точной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Getty Images / Ercin Erturk

Матвей Константинов
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