Четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области
Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате обстрела села Трудовое Токмакского района Запорожской области, сообщили в экстренных службах региона. Все они — мирные жители.
"Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибло четыре мирных жителя, ещё двое получили ранения", — рассказали там.
Сегодня ВСУ также обстреляли Донецк, противник использовал кассетные боеприпасы. Точной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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