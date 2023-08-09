Четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ села в Запорожской области

Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате обстрела села Трудовое Токмакского района Запорожской области, сообщили в экстренных службах региона. Все они — мирные жители.

"Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибло четыре мирных жителя, ещё двое получили ранения", — рассказали там.