Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения государственных гарантий РФ, предоставленных в иностранной валюте", разрешающий исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Речь идёт о государственных гарантиях, которые предоставлены российским и иностранным физическим лицам и компаниям, а также зарубежным государствам и международным организациям. Как следует из текста документа, это станет возможно при желании бенефициара или без такового, однако при невозможности исполнить государственные гарантии в валюте.
"Исполнение гарантий обязательств РФ (гаранта) по государственной гарантии РФ, предоставленной в иностранной валюте <…> осуществляется в валюте РФ при наличии волеизъявления бенефициара", — отмечается в тексте.
Ранее глава государства Владимир Путин прекратил действие некоторых налоговых договоров с недружественными странами. В частности, приостанавливаются конвенции об избежании двойного налогообложения с Ирландией, Кореей, Чехией, Румынией, Болгарией, Швецией, Венгрией, Норвегией, Германией, Данией, Финляндией, Францией и другими государствами.
LIFE / Павел Баранов