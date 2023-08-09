Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения государственных гарантий РФ, предоставленных в иностранной валюте", разрешающий исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о государственных гарантиях, которые предоставлены российским и иностранным физическим лицам и компаниям, а также зарубежным государствам и международным организациям. Как следует из текста документа, это станет возможно при желании бенефициара или без такового, однако при невозможности исполнить государственные гарантии в валюте.

"Исполнение гарантий обязательств РФ (гаранта) по государственной гарантии РФ, предоставленной в иностранной валюте <…> осуществляется в валюте РФ при наличии волеизъявления бенефициара", — отмечается в тексте.