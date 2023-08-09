В Севастополе подросток прыгнул в море и напоролся шеей на штырь
Школьник, напоровшийся на штырь при купании в Севастополе. Обложка © "Mash на волне"
В Севастополе подросток напоролся на штырь во время купания в море. Как пишет "Mash на волне", всё произошло на Солдатском пляже, когда 14-летний школьник прыгнул в воду с камня, однако волна отнесла его в сторону, и он прямо шеей попал на металлическую конструкцию.
Несмотря на всю жуткость травмы, жизненно важные органы задеты не были. Пострадавшего прооперировали в 5-й горбольнице, он уже в сознании и идёт на поправку.
Подобный случай уже происходил в Крыму в мае: во время празднования дня рождения друзья толкнули именинницу лицом в торт, но внутри оказался штырь. Девушка чудом сильно не пострадала: она получила только ранение глаза.