В Севастополе подросток прыгнул в море и напоролся шеей на штырь

В Севастополе подросток напоролся на штырь во время купания в море. Как пишет "Mash на волне", всё произошло на Солдатском пляже, когда 14-летний школьник прыгнул в воду с камня, однако волна отнесла его в сторону, и он прямо шеей попал на металлическую конструкцию.

Несмотря на всю жуткость травмы, жизненно важные органы задеты не были. Пострадавшего прооперировали в 5-й горбольнице, он уже в сознании и идёт на поправку.