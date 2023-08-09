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9 августа, 15:24

В Севастополе подросток прыгнул в море и напоролся шеей на штырь

<p>Школьник, напоровшийся на штырь при купании в Севастополе. Обложка ©<a href="https://t.me/mash_na_volne/3758" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Mash на волне"</a></p>

Школьник, напоровшийся на штырь при купании в Севастополе. Обложка © "Mash на волне"

В Севастополе подросток напоролся на штырь во время купания в море. Как пишет "Mash на волне", всё произошло на Солдатском пляже, когда 14-летний школьник прыгнул в воду с камня, однако волна отнесла его в сторону, и он прямо шеей попал на металлическую конструкцию.

Несмотря на всю жуткость травмы, жизненно важные органы задеты не были. Пострадавшего прооперировали в 5-й горбольнице, он уже в сознании и идёт на поправку.

В Подмосковье подросток напоролся на штык от винтовки тем самым местом

В Подмосковье подросток напоролся на штык от винтовки тем самым местом

Подобный случай уже происходил в Крыму в мае: во время празднования дня рождения друзья толкнули именинницу лицом в торт, но внутри оказался штырь. Девушка чудом сильно не пострадала: она получила только ранение глаза.

Матвей Константинов
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