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9 августа, 15:56

Ястреб выронил на женщину ядовитую змею с неба и стремительно налетел, чтобы забрать добычу

В Техасе ястреб уронил на женщину с неба змею и атаковал, чтобы забрать добычу

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В американском штате Техас на 64-летнюю Пегги Джонс во время стрижки газона упала ядовитая змея и обвилась вокруг её правой руки. Ошарашенная женщина попыталась освободиться, но спустя несколько мгновений на неё обрушился ястреб. Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Я просто говорила: "Иисус, пожалуйста, помоги мне. Помоги мне, Иисус", вспоминает пенсионерка свои мысли в тот момент, когда хищная птица стала бить её по лицу, а обхватившая руку змея вонзила в женщину свои клыки.

Через несколько секунд, которые показались испуганной Джонс неимоверно долгими, ястреб сорвал свою добычу с руки и улетел восвояси. Её супруг тут же отвёз шокированную женщину в неотложку, где ей обработали раны и сделали уколы от яда. У пострадавшей стал хуже видеть левый глаз, а если бы на ней не было очков, то последствия могли бы быть ещё печальней.

Внезапное нападение змеи не прошло для Джонс бесследно и в психическом плане. У неё начались проблемы со сном и кошмары, ей ещё предстоит справиться со случившимся.

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Сегодня стало известно, что сразу двух детей — годовалого малыша и 15-летнего школьника — экстренно госпитализировали после укусов змей в Московской области. Оба случая произошли на придомовой территории. Предварительно, детей укусили гадюки.

Юрий Лысенко
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