Российский экипаж МКС вышел в открытый космос почти на семь часов

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин (по совместительству специальный корреспондент ТАСС) приступили к пятой в этом году операции за пределами космического корабля по российской программе на МКС. Для выхода они отворили выходной люк модуля "Поиск". Трансляцию их работы можно посмотреть на сайте "Роскосмоса".

Выйти в открытый космос россиянам потребовалось для монтажа дополнительных экранов защиты от микрометеоров. Установка защитных приспособлений будет производиться на тех местах, которые раньше были заняты перенесёнными на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" радиатором-теплообменником и камерой шлюза. Кроме того, они готовят для модуля "Рассвет" мобильное рабочее место, в котором космонавты могут закрепиться и перемещаться.

Тестирование переноса Сергея Прокопьева в передвижном рабочем месте будет впервые проводиться с использованием манипулятора ERA. Этим процессом будет управлять с МКС другой космонавт — Андрей Федяев. Ожидаемое время операции за бортом станции составит 6 часов 45 минут.