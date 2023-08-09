Сотрудник Бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

В городе Кобленц на западе Германии задержан мужчина по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками для немецких войск.

По данным Генпрокуратуры ФРГ, с мая 2023 года немец якобы сам неоднократно обращался в Генконсульство РФ в Бонне и Посольство РФ в Берлине и предлагал сотрудничество.

"При этом он однажды предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке", — говорится в заявлении ведомства.

Ордер на арест немца был выдан 27 июля, а 9 августа мужчину задержали и обыскали его квартиру и рабочее место. Позже суд арестовал подозреваемого.