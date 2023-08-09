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9 августа, 16:07

"Движение первых" отбирает вожатых в кадровый резерв с бесплатным обучением в московском вузе

"Движение первых" объявило конкурс для желающих стать вожатыми

Российское движение детей и молодёжи "Движение первых" предлагает ребятам с педагогическими способностями попробовать себя в роли вожатых. В конкурсе "Вожатый первых" могут участвовать лица от 18 до 35 лет.

"Мы предлагаем тебе войти в кадровый резерв сообщества "Вожатый первых". Приём заявок на конкурсный отбор проходит с 20 июля по 20 августа 2023 года до 16:00 по московскому времени", говорится на сайте РДДМ.

Победителей объявят не позднее 15 сентября 2023 года после нескольких этапов отбора. Финалисты смогут бесплатно и дистанционно пройти обучение в московском педагогическом вузе. Всего предусмотрено три тысячи мест. Последний этап пройдёт с 15 сентября по 15 декабря.

"Вечерняя Москва" присоединилась к проекту "Медиапритяжение" "Движения первых"

"Вечерняя Москва" присоединилась к проекту "Медиапритяжение" "Движения первых"

Ранее сообщалось, что первоклассники из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик бесплатно получат наборы со школьными принадлежностями. Всего в новые регионы их отправлено около 30 тысяч. Инициатором стало "Движение первых".

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ТАСС / Замир Усманов

Татьяна Миссуми
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