"Движение первых" отбирает вожатых в кадровый резерв с бесплатным обучением в московском вузе

Российское движение детей и молодёжи "Движение первых" предлагает ребятам с педагогическими способностями попробовать себя в роли вожатых. В конкурсе "Вожатый первых" могут участвовать лица от 18 до 35 лет.

"Мы предлагаем тебе войти в кадровый резерв сообщества "Вожатый первых". Приём заявок на конкурсный отбор проходит с 20 июля по 20 августа 2023 года до 16:00 по московскому времени", — говорится на сайте РДДМ.

Победителей объявят не позднее 15 сентября 2023 года после нескольких этапов отбора. Финалисты смогут бесплатно и дистанционно пройти обучение в московском педагогическом вузе. Всего предусмотрено три тысячи мест. Последний этап пройдёт с 15 сентября по 15 декабря.