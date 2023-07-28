"Вечерняя Москва" присоединилась к проекту "Медиапритяжение" "Движения первых"

Редакция газеты "Вечерняя Москва" будет участвовать во втором этапе проекта "Медиапритяжение" российского движения детей и молодёжи "Движение первых" с номинацией "Я страна". Об этом сообщается на сайте издания.

Это проект для тех ребят, кто решил посвятить себя журналистике, блогингу, видео, дизайну, фотографии, кино, медиапедагогике или освоить навыки ораторского искусства. Всего для участников будет подготовлено 45 спецноминаций.

"В России более тысячи городов, каждый из которых обладает своей историей и своим характером. Мы предлагаем участникам проекта "Медиапритяжение" подготовить видеосюжет, посвящённый своему городу, и собрать таким образом многоликий портрет нашей страны", — сказала заместитель генерального директора издания Екатерина Бурмистрова.

Председатель правления Общероссийского движения детей и молодёжи Григорий Гуров рассказал, что помимо техники для создания контента участники проекта смогут выиграть стажировку у лидеров медиаиндустрии. Кроме того, победители будут приглашены в Москву на заключительное событие — "Медиабум", где их ждут мастер-классы, торжественная церемония награждения, а также участие в съёмке новогодней передачи "Движения первых".

Попробовать свои силы в проекте можно индивидуально или в составе команд до пяти человек. Приглашаются школьники от восьми лет, студенты колледжей, первокурсники вузов и медиапедагоги. Нужно оставить заявку на сайте "будьвдвижении.рф" до 12 сентября и пройти творческую онлайн-игру.