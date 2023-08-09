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9 августа, 17:14

Россиян освободили от сдачи отпечатков для получения китайских виз

Посольство КНР разрешило россиянам не сдавать отпечатки для получения виз

Китайское посольство в РФ упразднило процедуру сдачи отпечатков пальцев для тех россиян, которые получают однократную или двукратную визу. Решение начало действовать 9 августа и останется в силе до 31 декабря текущего года, сказано на сайте дипмиссии.

Новый порядок распространяется на поездки в деловых (М), туристических (L) и семейных (Q2) целях. Кроме того, изменения касаются транзитных виз (G) и документов на въезд для экипажей международных транспортных средств.

Товарооборот России и Китая вырос с начала года более чем на треть

Товарооборот России и Китая вырос с начала года более чем на треть

А 7 августа в Москве открылся китайский визовый центр, аккредитованный Посольством КНР. Здесь можно оформить документы для въезда в материковую часть республики, а также Гонконг и Макао.

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Shutterstock

Юрий Лысенко
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