Россиян освободили от сдачи отпечатков для получения китайских виз
Посольство КНР разрешило россиянам не сдавать отпечатки для получения виз
Китайское посольство в РФ упразднило процедуру сдачи отпечатков пальцев для тех россиян, которые получают однократную или двукратную визу. Решение начало действовать 9 августа и останется в силе до 31 декабря текущего года, сказано на сайте дипмиссии.
Новый порядок распространяется на поездки в деловых (М), туристических (L) и семейных (Q2) целях. Кроме того, изменения касаются транзитных виз (G) и документов на въезд для экипажей международных транспортных средств.
А 7 августа в Москве открылся китайский визовый центр, аккредитованный Посольством КНР. Здесь можно оформить документы для въезда в материковую часть республики, а также Гонконг и Макао.
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