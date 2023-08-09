Россиян освободили от сдачи отпечатков для получения китайских виз

Китайское посольство в РФ упразднило процедуру сдачи отпечатков пальцев для тех россиян, которые получают однократную или двукратную визу. Решение начало действовать 9 августа и останется в силе до 31 декабря текущего года, сказано на сайте дипмиссии.

Новый порядок распространяется на поездки в деловых (М), туристических (L) и семейных (Q2) целях. Кроме того, изменения касаются транзитных виз (G) и документов на въезд для экипажей международных транспортных средств.