Названо три способа распознать плохого стоматолога до начала процедур

Лечение зубов у неопытного стоматолога чревато малоприятными последствиями. Определить такого врача можно ещё до начала процедур. Для этого необходимо обратить внимание на три важных момента, посоветовала стоматолог Диана Левчук.

Первым признаком, который укажет на непрофессионализм стоматолога, является нежелание врача делать рентген больного зуба. В случае если вся диагностика сводится к определению проблемы "на глаз", то лучше сменить специалиста. Насторожить должен и отказ зубного вести фотопротокол. Он необходим для разрешения спорных ситуаций во время и по завершении лечения, рассказала Левчук "Газете.ru".

Также у стоматолога следует поинтересоваться, собирается ли он изолировать проблемный зуб. Если врач пообещает сделать это при помощи коффердама — сомневаться в его компетентности не стоит.

"Это значит, что стоматолог использует в работе современные методики и стандарты. Коффердам — это специальная резиновая мембрана, которая накладывается на зуб и полностью изолирует его от попадания слюны, всех растворов и пыли", — резюмировала Левчук.