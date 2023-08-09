Неуёмное стремление НАТО расширяться на Восток может обернуться плачевными последствиями для Украины. Страна может потерять контроль над крупными городами — Харьковом, Сумами, Николаевом и Одессой, предупреждает обозреватель и социолог Алессандро Орсини в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

"Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина", — констатирует колумнист.

Согласно оценке обозревателя, вступление Финляндии в НАТО и вооружение ВСУ уже привели к дисбалансу в регионе. Именно из-за действий США и Североатлантического альянса Россия оказалась вынуждена расширять зону спецоперации для обеспечения своей безопасности, уверен Орсини. Он обвинил Вашингтон в цинизме из-за того, что по вине Белого дома Киев может потерять контроль над городами Харьков, Сумы, Николаев и Одесса. К слову, взятие под контроль последнего города даст России полный контроль над Северным Причерноморьем.