В Италии предрекли Украине потерю 4 городов, а России — полный контроль над северным Причерноморьем
Итальянский эксперт: Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу из-за НАТО
Чёрное море. Обложка © Vk / Минобороны России
Неуёмное стремление НАТО расширяться на Восток может обернуться плачевными последствиями для Украины. Страна может потерять контроль над крупными городами — Харьковом, Сумами, Николаевом и Одессой, предупреждает обозреватель и социолог Алессандро Орсини в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.
"Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина", — констатирует колумнист.
Согласно оценке обозревателя, вступление Финляндии в НАТО и вооружение ВСУ уже привели к дисбалансу в регионе. Именно из-за действий США и Североатлантического альянса Россия оказалась вынуждена расширять зону спецоперации для обеспечения своей безопасности, уверен Орсини. Он обвинил Вашингтон в цинизме из-за того, что по вине Белого дома Киев может потерять контроль над городами Харьков, Сумы, Николаев и Одесса. К слову, взятие под контроль последнего города даст России полный контроль над Северным Причерноморьем.
Похожий прогноз не так давно озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он уверен, что в случае продолжения конфликта войска России двинутся на запад и на своём пути освободят Одессу, Харьков и Николаев.