Регион

Уведомления отключены

9 августа, 17:59

В Италии предрекли Украине потерю 4 городов, а России — полный контроль над северным Причерноморьем

Итальянский эксперт: Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу из-за НАТО

<p>Чёрное море. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo-133441491_457369390" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Чёрное море. Обложка © Vk / Минобороны России

Неуёмное стремление НАТО расширяться на Восток может обернуться плачевными последствиями для Украины. Страна может потерять контроль над крупными городами — Харьковом, Сумами, Николаевом и Одессой, предупреждает обозреватель и социолог Алессандро Орсини в статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

"Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина", — констатирует колумнист.

Согласно оценке обозревателя, вступление Финляндии в НАТО и вооружение ВСУ уже привели к дисбалансу в регионе. Именно из-за действий США и Североатлантического альянса Россия оказалась вынуждена расширять зону спецоперации для обеспечения своей безопасности, уверен Орсини. Он обвинил Вашингтон в цинизме из-за того, что по вине Белого дома Киев может потерять контроль над городами Харьков, Сумы, Николаев и Одесса. К слову, взятие под контроль последнего города даст России полный контроль над Северным Причерноморьем.

В Крыму призвали взять город, который даст России контроль над северным Причерноморьем

В Крыму призвали взять город, который даст России контроль над северным Причерноморьем

Похожий прогноз не так давно озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он уверен, что в случае продолжения конфликта войска России двинутся на запад и на своём пути освободят Одессу, Харьков и Николаев.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Италия
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров