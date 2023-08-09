Как разложить по дому морскую гальку, чтобы в нём всегда водились деньги: объясняет нумеролог

Согласно индуистскому учению Васту, разложенная в жилище морская галька способна улучшить энергетику дома, а также выправить финансовое положение его владельцев. О правильном использовании данного метода рассказала нумеролог Анастасия Турунцева.

По словам собеседницы телеканала "Москва 24", для достижения положительного эффекта камни округлой формы необходимо тщательно отмыть от грязи. Для усиления результата гальку можно раскрасить, отметила нумеролог. Далее нужно заручиться компасом и выполнить несколько простых манипуляций.

"Необходимо положить по одному камню в западную и юго-восточную зоны дома и по три — в юго-западную и южную", — объяснила Турунцева.

По словам эксперта учения Васту, если всё сделано правильно, а в перечисленных зонах нет окон и дверей, то камни закроют "зону оттока". Через неё из жилища уходят не только жизненные силы и энергия владельцев, но и их денежные средства, пояснила нумеролог.