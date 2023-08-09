Бывший министр обороны Украины объявлен Россией в розыск по уголовной статье
МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка
Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Обложка © ТАСС / Андрей Загороднюк
МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, основанием стала статья Уголовного кодекса. Это следует из базы розыска министерства.
"Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ", — гласит запись в базе без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.
Ранее Россией была объявлена в розыск по уголовной статье судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ. В марте 2023 года она выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.