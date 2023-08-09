Бывший министр обороны Украины объявлен Россией в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, основанием стала статья Уголовного кодекса. Это следует из базы розыска министерства.

"Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ", — гласит запись в базе без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.