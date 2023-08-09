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9 августа, 18:22

Бывший министр обороны Украины объявлен Россией в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка

<p>Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Обложка © ТАСС / Андрей Загороднюк</p>

Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Обложка © ТАСС / Андрей Загороднюк

МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, основанием стала статья Уголовного кодекса. Это следует из базы розыска министерства.

"Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ", — гласит запись в базе без уточнения, по какой именно статье ведётся розыск.

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Ранее Россией была объявлена в розыск по уголовной статье судья Международного уголовного суда Томоко Аканэ. В марте 2023 года она выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Андрей Бражников
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