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9 августа, 23:56

Аниматоры алуштинского аквапарка сплясали под Сердючку, им пришлось извиняться

Три девушки-аниматора из аквапарка Алушты станцевали под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" и попали на видео. Позднее им пришлось извиняться. Соответствующие ролики появились в телеграм-канале "Крымский СМЕРШ".

Девушки-аниматоры танцуют под Сердючку на крымском пляже. Видео © Telegram / Крымский СМЕРШ

Сначала было опубликовано видео того, как девушки танцуют на пляже, а спустя несколько часов — ролик с их извинениями перед всеми россиянами "за необдуманный поступок". Там же они выразили поддержку стране, президенту и военнослужащим в зоне боевых действий.

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Девушки-аниматоры сплясали под "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, им пришлось извиняться. Видео © Telegram / Крымский СМЕРШ

А ранее Лайф писал, что баварский хор исполнил перед поляками песню, с которой солдаты вермахта шли брать Варшаву. Музыканты исполняли композицию в оригинальной народной версии XIX века и не знали о последующей судьбе этого произведения.

Обложка ©

Кадр из видео телеграм-канала "Крымский СМЕРШ"

Лариса Сафронова
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