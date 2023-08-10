Аниматоры алуштинского аквапарка сплясали под Сердючку, им пришлось извиняться

Три девушки-аниматора из аквапарка Алушты станцевали под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" и попали на видео. Позднее им пришлось извиняться. Соответствующие ролики появились в телеграм-канале "Крымский СМЕРШ".

Девушки-аниматоры танцуют под Сердючку на крымском пляже. Видео © Telegram / Крымский СМЕРШ

Сначала было опубликовано видео того, как девушки танцуют на пляже, а спустя несколько часов — ролик с их извинениями перед всеми россиянами "за необдуманный поступок". Там же они выразили поддержку стране, президенту и военнослужащим в зоне боевых действий.

Девушки-аниматоры сплясали под "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки, им пришлось извиняться. Видео © Telegram / Крымский СМЕРШ