Президент Пакистана Ариф Алви одобрил роспуск Национального собрания
В Пакистане досрочно распущено Национальное собрание. Об этом сообщается на странице президента страны Арифа Алви в соцсети Х (Twitter).
Пакистанский лидер одобрил уведомление премьер-министра республики Шахбаза Шарифа о досрочном роспуске. Если бы Алви этого не сделал, то полномочия нижней палаты парламента всё равно прекратились бы через 48 часов.
Шахбаз Шариф и лидер оппозиции в Нацсобрании в течение трёх дней должны решить, кто временно возглавит республику. Если они не придут к консенсусу, выбор будет делать специальный парламентский комитет из представителей правящей партии и оппозиции в соотношении 50/50. Если и он за три дня не придёт ни к какому решению, окончательное слово будет за Избирательной комиссией Пакистана.
А ранее бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к трём годам тюрьмы за продажу ценностей из государственной сокровищницы — тошаханы. Такое решение принял суд в Исламабаде.
X (Twitter) / The President of Pakistan