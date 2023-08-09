Президент Пакистана Ариф Алви одобрил роспуск Национального собрания

Пакистанский лидер одобрил уведомление премьер-министра республики Шахбаза Шарифа о досрочном роспуске. Если бы Алви этого не сделал, то полномочия нижней палаты парламента всё равно прекратились бы через 48 часов.

Шахбаз Шариф и лидер оппозиции в Нацсобрании в течение трёх дней должны решить, кто временно возглавит республику. Если они не придут к консенсусу, выбор будет делать специальный парламентский комитет из представителей правящей партии и оппозиции в соотношении 50/50. Если и он за три дня не придёт ни к какому решению, окончательное слово будет за Избирательной комиссией Пакистана.