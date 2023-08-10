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10 августа, 08:05

В США осудили адмирала в отставке за боевой клич бандеровцев

Скотт Риттер назвал сторонником нацизма адмирала Ставридиса за фразу "Слава Украине"

Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис — сторонник нацизма, ведь использует фразу "Слава Украине". Об этом в соцсети X (ранее Twitter) заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер, комментируя слова военного. Он подчеркнул, что Ставридис позорит форму, которую носил ещё до отставки.

"Адмирал, вы ведь знаете, что "Слава Украине" — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне, верно? Это делает вас сторонником нацизма. Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили", — написал он.

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Ранее сенатор США от штата Алабама Томми Табервилль назвал украинские власти "командой младших школьников", которые играют против "команды колледжа". По его мнению, у Киева нет шансов победить Москву. Однако ему возразил Ставридис. Адмирал в отставке уверен: если Незалежная победит, то США сочтут это "чудом над Крымом". В заключение он добавил: "Слава Украине".

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ТАСС / ZUMA / Panayiotis Tzamaros

Светлана Оперук
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