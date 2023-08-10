В США осудили адмирала в отставке за боевой клич бандеровцев

Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис — сторонник нацизма, ведь использует фразу "Слава Украине". Об этом в соцсети X (ранее Twitter) заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер, комментируя слова военного. Он подчеркнул, что Ставридис позорит форму, которую носил ещё до отставки.

"Адмирал, вы ведь знаете, что "Слава Украине" — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне, верно? Это делает вас сторонником нацизма. Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили", — написал он.