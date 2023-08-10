Балицкий: ВСУ за время наступления не дошли даже до первой линии обороны РФ

За два месяца проведения контрнаступления украинские войска не дошли до первой линии обороны ВС России. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА "Новости".

"Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошёл даже до первой линии [обороны]. Они взяли несколько "опорников" (опорных пунктов. — Прим. Лайфа), которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия", — сказал он.

Кроме того, врио губернатора выразил уверенность, что у ВСУ мало шансов сегодня выйти к берегу Азовского моря.