Балицкий: ВСУ за время наступления не дошли даже до первой линии обороны РФ
За два месяца проведения контрнаступления украинские войска не дошли до первой линии обороны ВС России. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА "Новости".
"Противник, кстати, в результате своего контрнаступления не дошёл даже до первой линии [обороны]. Они взяли несколько "опорников" (опорных пунктов. — Прим. Лайфа), которые были выносные, но это не линия обороны, это часть линии обороны, из которой состоит первая линия", — сказал он.
Кроме того, врио губернатора выразил уверенность, что у ВСУ мало шансов сегодня выйти к берегу Азовского моря.
Как уже рассказывал Лайф, 4 августа было два месяца с момента, как Киев начал широко анонсированное "контрнаступление". Несмотря на все громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ колоссальными потерями. Так, в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Украины с начала контрнаступления лишились более 43 тысяч бойцов. Безуспешность манёвра уже признали как в самом Киеве, так и на Западе.
t.me / V_Zelenskiy_official