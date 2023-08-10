Врач перечислил ошибки в питании, которые разрушают кишечник

Ошибки в рационе могут оказывать негативное воздействие на здоровье кишечника. Среди них недостаток клетчатки и жидкости, а также избыток жирной и жареной пищи. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-гепатолог "СМ-Клиники" Шота Каландия.

Он отметил, что недостаток пищевых волокон в рационе может вызвать запоры, другие проблемы с пищеварением. Клетчатка способствует образованию мягкого стула и поддержанию нормальной функции кишечника. А недостаточное потребление воды может привести к обезвоживанию и затруднению процесса пищеварения. А ещё не стоит злоупотреблять жирной едой.

"Пища, богатая насыщенными жирами и трансжирами, является сложноусвояемой и может вызывать проблемы с пищеварением. Кроме того, такая пища может способствовать развитию воспалительных процессов в кишечнике и увеличивать риск развития хронических заболеваний, включая язву желудка и язвенный колит", — отметил врач.

Медик добавил, что чрезмерное потребление сахара и быстрых углеводов может нарушить баланс микрофлоры в кишечнике. Это способно привести к размножению вредных бактерий, возникновению дисбактериоза и синдрома раздражённого кишечника.

Злоупотребление алкоголем и кофеином может вызывать раздражение кишечника и способствовать развитию воспалительных процессов, а обработанные продукты с искусственными добавками могут вызывать раздражение и воспаление кишечника. Также не стоит забывать о пребиотиках и пробиотиках. Они необходимы для поддержания здоровой микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, отметил медик.