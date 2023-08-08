Россиянам рассказали о продлевающих молодость продуктах

Cахар вступает в реакцию с белком и повреждает волокна коллагена и эластина, ускоряя процесс старения кожи, поэтому после 30 лет от него лучше отказаться. О том, какие продукты помогут продлить молодость, а с какими стоит попрощаться, в беседе с "Газетой.ru" рассказал эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара Fit Kit Артём Верис.

По его словам, рафинированный сахар, кроме прочего, очень калориен. Если потреблять больше калорий, чем расходуешь, вес неизбежно будет расти. В числе более тяжёлых последствий — нарушение обмена веществ, снижение чувствительности клеток к инсулину и диабет второго типа. Так что лучше заменить сахар свежими овощами и — в небольшом количестве — фруктами, которые богаты витаминами и клетчаткой.

Также нужно следить за гликемическим индексом продуктов, показывающим, как сильно поднимается уровень сахара в крови. В частности, необходимо быть осторожнее с потреблением картофеля, белого хлеба, арбузов, чипсов, некоторых соусов, газировки, гликемический индекс которых больше 60.

Очень вредно и потребление переработанного красного мяса в большом количестве, это может вызвать развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Поэтому сосиски, колбасы, бекон, консервированное мясо и тому подобное после 30 лучше исключить из своего рациона. В качестве альтернативы Верис предложил отварную и запечённую индейку, курицу и говядину.

"А вот авокадо, баклажаны, орехи, грибы и другие продукты с низким ГИ необходимо употреблять чаще, а лучше всего — сделать основой рациона", — заключил эксперт.