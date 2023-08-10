Россиянам рассказали, на сколько может подорожать икра к Новому году
Эксперт Савельев: К Новому году икра в России может подорожать на 25 процентов
Икра в России до конца года может подорожать сразу на 25%. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его мнению, эти расходы можно закладывать в новогодний бюджет уже сейчас.
"До конца года икра в России подорожает на 25%. Уже сегодня эти расходы можно закладывать в свой бюджет", — отметил Савельев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, основной объём икры будет поступать в центральные регионы страны в сентябре-октябре, поэтому данным продуктом можно запастись заранее. Также Савельев предупредил, что к концу года подорожают различные виды рыбы — в среднем на 10–15%.
Ранее Лайф рассказывал, что в сентябре цены на чай и кофе в России вырастут примерно на 10%. Это объяснили ослабившимся курсом рубля и ростом цен на какао-бобы.
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