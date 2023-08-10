Россиянам рассказали, на сколько может подорожать икра к Новому году

Икра в России до конца года может подорожать сразу на 25%. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его мнению, эти расходы можно закладывать в новогодний бюджет уже сейчас.

"До конца года икра в России подорожает на 25%. Уже сегодня эти расходы можно закладывать в свой бюджет", — отметил Савельев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, основной объём икры будет поступать в центральные регионы страны в сентябре-октябре, поэтому данным продуктом можно запастись заранее. Также Савельев предупредил, что к концу года подорожают различные виды рыбы — в среднем на 10–15%.