Во Франции пожар в доме инвалидов унёс 11 жизней
BFMTV: Во Франции 11 человек погибли при пожаре в доме инвалидов
Пожар в доме для инвалидов во Франции. Обложка © BFMTV
Во время пожара в доме для инвалидов во французском городе Винценхейм погибло 11 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на вице-прокурора Кольмара Натали Кильвассер.
Пожар в доме для инвалидов во Франции. Фото © BFMTV
"Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли", — сказала она.
Прокуратура допрашивает владельца здания. Точная причина пожара неизвестна, но предполагается, что это тлеющий огонь в камине. Оказалось, приют не проходил обязательную комиссию по безопасности и не имел прав для приёма жителей. Там были установлены газоанализаторы, не соответствующие общественному учреждению.
Слова поддержки жертвам и их семьям уже высказали премьер-министр Франции Элизабет Борн и президент страны Эмманюэль Макрон. Общая площадь пожара в доме составила 300 квадратных метров. Возгорание началось примерно в 6:30 (7:30 мск), его ликвидировали 76 пожарных в районе полудня.
Ранее сообщалось, что элеваторы с зерном загорелись во французском порту Ля-Рошель в Приморской Шаранте.