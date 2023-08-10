Регион

Уведомления отключены

10 августа, 09:45

Во Франции пожар в доме инвалидов унёс 11 жизней

BFMTV: Во Франции 11 человек погибли при пожаре в доме инвалидов

<p>Пожар в доме для инвалидов во Франции. Обложка © <a href="https://www.bfmtv.com/alsace/incendie-a-wintzenheim-la-vice-procureure-assure-que-le-gite-n-etait-pas-aux-normes_AD-202308100211.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BFMTV</a></p>

Пожар в доме для инвалидов во Франции. Обложка © BFMTV

Во время пожара в доме для инвалидов во французском городе Винценхейм погибло 11 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на вице-прокурора Кольмара Натали Кильвассер.

Пожар в доме для инвалидов во Франции. Фото © BFMTV

Пожар в доме для инвалидов во Франции. Фото © BFMTV

"Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли", — сказала она.

Прокуратура допрашивает владельца здания. Точная причина пожара неизвестна, но предполагается, что это тлеющий огонь в камине. Оказалось, приют не проходил обязательную комиссию по безопасности и не имел прав для приёма жителей. Там были установлены газоанализаторы, не соответствующие общественному учреждению.

Слова поддержки жертвам и их семьям уже высказали премьер-министр Франции Элизабет Борн и президент страны Эмманюэль Макрон. Общая площадь пожара в доме составила 300 квадратных метров. Возгорание началось примерно в 6:30 (7:30 мск), его ликвидировали 76 пожарных в районе полудня.

Забытый на подоконнике дезодорант стал причиной пожара в 15-этажке в Красногорске

Забытый на подоконнике дезодорант стал причиной пожара в 15-этажке в Красногорске

Ранее сообщалось, что элеваторы с зерном загорелись во французском порту Ля-Рошель в Приморской Шаранте.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров