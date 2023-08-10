Во Франции пожар в доме инвалидов унёс 11 жизней

Во время пожара в доме для инвалидов во французском городе Винценхейм погибло 11 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на вице-прокурора Кольмара Натали Кильвассер.

Пожар в доме для инвалидов во Франции. Фото © BFMTV

"Все граждане, находившиеся на первом этаже, остались в живых. Также пять человек успели выйти со второго этажа. Остальные 11 погибли", — сказала она.

Прокуратура допрашивает владельца здания. Точная причина пожара неизвестна, но предполагается, что это тлеющий огонь в камине. Оказалось, приют не проходил обязательную комиссию по безопасности и не имел прав для приёма жителей. Там были установлены газоанализаторы, не соответствующие общественному учреждению.