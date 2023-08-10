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Опубликовано 10 августа 2023, 13:09

Адвокат прокомментировал идею отменить наказание за старые посты в соцсетях

Адвокат Кабанов: В КоАПе уже учтены сроки давности по административным нарушениям

В новой законодательной инициативе, в рамках которой предлагается исключить возможность привлечения россиян к административной ответственности за старые посты в соцсетях, нет никакого смыла. Ещё весной этого года в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены соответствующие поправки. Об этом заявил адвокат Александр Кабанов.

"Ещё 5 апреля текущего года Госдумой принят федеральный закон и 12 апреля 2023 года одобрен Совфедом. Им уточняются сроки давности привлечения к административной ответственности. Вместо их исчисления в месяцах введено исчисление в календарных днях, а также установлено, что срок давности привлечения к ответственности исчисляется со дня совершения правонарушения", — пояснил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Таким образом, гражданин, совершивший административное или уголовное преступление, не может быть привлечён к ответственности, если срок давности по правонарушению или преступлению уже истёк, резюмировал Кабанов.

Ранее в Госдуме предложили не наказывать россиян за старые посты в соцсетях. Вице-спикер нижней палаты парламента ("Новые люди") Владислав Даванков направил соответствующие поправки к КоАПу в кабмин. В частности, парламентарий хочет запретить привлекать граждан к ответственности за посты, написанные более трёх месяцев назад.

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А ранее Лайф сообщал, что фрик-блогер Александр Шпак попал под административку из-за высказываний в адрес ВС РФ. Отметим, что бодибилдер, который сейчас живёт в Турции, периодически делает в соцсетях оскорбительные публикации в адрес российских военных и высмеивает раненых пленников.

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Freepik / jannoon028

Наталья Исакова
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