Адвокат прокомментировал идею отменить наказание за старые посты в соцсетях

В новой законодательной инициативе, в рамках которой предлагается исключить возможность привлечения россиян к административной ответственности за старые посты в соцсетях, нет никакого смыла. Ещё весной этого года в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены соответствующие поправки. Об этом заявил адвокат Александр Кабанов.

"Ещё 5 апреля текущего года Госдумой принят федеральный закон и 12 апреля 2023 года одобрен Совфедом. Им уточняются сроки давности привлечения к административной ответственности. Вместо их исчисления в месяцах введено исчисление в календарных днях, а также установлено, что срок давности привлечения к ответственности исчисляется со дня совершения правонарушения", — пояснил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Таким образом, гражданин, совершивший административное или уголовное преступление, не может быть привлечён к ответственности, если срок давности по правонарушению или преступлению уже истёк, резюмировал Кабанов.

Ранее в Госдуме предложили не наказывать россиян за старые посты в соцсетях. Вице-спикер нижней палаты парламента ("Новые люди") Владислав Даванков направил соответствующие поправки к КоАПу в кабмин. В частности, парламентарий хочет запретить привлекать граждан к ответственности за посты, написанные более трёх месяцев назад.