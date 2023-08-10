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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 10:21
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Украинский снайпер объяснил, почему ВСУ не вернуть Украину к границам 1991 года

Снайпер ВСУ Прошинский: У ВСУ нет шансов выйти на границы 24 февраля

У Вооружённых сил Украины нет ни одного шанса выйти на границы 24 февраля, не говоря уже о границах 1991 года. Такое заявление сделал снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko.

"Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но <…> на границы 24 февраля", — уверен он.

Прошинский отметил, что ВСУ ставят задачу удержать нынешние территории и по возможности продвинуться вперёд. По его словам, популизм "всегда был приятен", особенно в Незалежной, на самом же деле о границах 1991 года не может быть речи.

"Они учатся. Они стали уже приспосабливаться к нашей методике ведения боёв. Наша методика довольно успешна как минимум была. Но сейчас мы где-то сравнялись. При этом у них больше людей, чем у нас, танчиков, снарядов, пушек и так далее", — сказал Прошинский.

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Ранее пленный боец ВСУ Юрий Романюк рассказал, что на Украине уже не осталось мужчин, которые могли бы пойти на фронт. Те, у кого были деньги, сбежали за границу, а оставшиеся хотят мира.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Евгения Колесникова
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