Штурмовые отряды "Запад" изгнали противника с переднего края Купянского направления
Спикер МО РФ Конашенков: 7 контратак отражено в ЛНР и Харьковской области
Штурмовые отряды группировки "Запад" отразили семь контратак противника в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, эти манёвры значительно улучшили наши позиции по переднему краю Купянского направления.
"За сутки успешно отражено семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Синьковка и Маньковка Харьковской области", — перечислил Конашенков.
В этих районах, по данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 43 тысяч человек. И это не включая эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.
Vk / Минобороны России