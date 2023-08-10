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Опубликовано 10 августа 2023, 10:26

Штурмовые отряды "Запад" изгнали противника с переднего края Купянского направления

Спикер МО РФ Конашенков: 7 контратак отражено в ЛНР и Харьковской области

Штурмовые отряды группировки "Запад" отразили семь контратак противника в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, эти манёвры значительно улучшили наши позиции по переднему краю Купянского направления.

"За сутки успешно отражено семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Синьковка и Маньковка Харьковской области", — перечислил Конашенков.

В этих районах, по данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.

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Vk / Минобороны России

Марина Калегина
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