ВС РФ отразили 17 атак на Донецком направлении, уничтожив 290 военных ВСУ
Российские военные за сутки отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. В итоге противник потерял более 290 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артёмовск Донецкой Народной Республики", — отметил он.
Помимо почти 300 убитых и раненых солдат ВСУ противник остался без двух боевых бронемашин, двух польских самоходных артиллерийских установок Krab, американской артиллерийской системы М777 и двух гаубиц Д-20.
Vk / Минобороны России