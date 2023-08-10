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Опубликовано 10 августа 2023, 10:28

ВС РФ отразили 17 атак на Донецком направлении, уничтожив 290 военных ВСУ

Российские военные за сутки отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. В итоге противник потерял более 290 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артёмовск Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Помимо почти 300 убитых и раненых солдат ВСУ противник остался без двух боевых бронемашин, двух польских самоходных артиллерийских установок Krab, американской артиллерийской системы М777 и двух гаубиц Д-20.

ВС РФ отразили 18 атак на Донецком направлении и уничтожили до 210 бойцов ВСУ
ВС РФ отразили 18 атак на Донецком направлении и уничтожили до 210 бойцов ВСУ

А накануне, 9 августа, МО РФ сообщало о пяти отражённых атаках на Донецком направлении, ВС РФ уничтожили почти 400 бойцов украинской армии.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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