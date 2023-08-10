ВС РФ отразили 17 атак на Донецком направлении, уничтожив 290 военных ВСУ

Российские военные за сутки отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении. В итоге противник потерял более 290 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артёмовск Донецкой Народной Республики", — отметил он.