ВСУ потеряли до 125 бойцов и три гаубицы за сутки на одном направлении

Российские военные на Запорожском направлении ликвидировали до 125 военнослужащих Вооружённых сил Украины. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на этом участке российские подразделения благодаря ударам авиации и огню артиллерии отразили атаку 46-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины вблизи Успеновки Запорожской области.