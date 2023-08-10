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Опубликовано 10 августа 2023, 10:45
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ВСУ потеряли до 125 бойцов и три гаубицы за сутки на одном направлении

МО РФ: На Запорожском направлении уничтожено до 125 военных и три гаубицы ВСУ

Российские военные на Запорожском направлении ликвидировали до 125 военнослужащих Вооружённых сил Украины. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на этом участке российские подразделения благодаря ударам авиации и огню артиллерии отразили атаку 46-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины вблизи Успеновки Запорожской области.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ отразили 17 атак на Донецком направлении, уничтожив 290 военных ВСУ. Кроме того, противник остался без двух боевых бронемашин и двух польских самоходных артиллерийских установок Krab.

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Getty Images / Pierre Crom

Никита Осипов
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