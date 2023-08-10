ВСУ потеряли до 125 бойцов и три гаубицы за сутки на одном направлении
МО РФ: На Запорожском направлении уничтожено до 125 военных и три гаубицы ВСУ
Российские военные на Запорожском направлении ликвидировали до 125 военнослужащих Вооружённых сил Украины. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.
"Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы "Мста-Б", а также орудия Д-20 и Д-30", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что на этом участке российские подразделения благодаря ударам авиации и огню артиллерии отразили атаку 46-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины вблизи Успеновки Запорожской области.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ отразили 17 атак на Донецком направлении, уничтожив 290 военных ВСУ. Кроме того, противник остался без двух боевых бронемашин и двух польских самоходных артиллерийских установок Krab.
Getty Images / Pierre Crom