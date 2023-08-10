Муж и жена загорелись в Москве во время катания на воздушном шаре

В Новой Москве во время полёта на воздушном шаре загорелись мужчина и женщина. С горелки сорвало шланг, и огонь перекинулся на одежду супругов.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в поселении Вороновское. Женщина решила сделать сюрприз супругу, но во время подъёма произошло ЧП.

В результате у мужчины оказались обожжены 32% поверхности тела, а у женщины — 12%. Супругов доставили в отделение реанимации. У них обожжены голова, лицо, шея, руки и ноги.