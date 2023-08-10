Регион

Уведомления отключены

10 августа, 11:03

Муж и жена загорелись в Москве во время катания на воздушном шаре

SHOT: Супружеская пара загорелась при подъёме на воздушном шаре в Новой Москве

В Новой Москве во время полёта на воздушном шаре загорелись мужчина и женщина. С горелки сорвало шланг, и огонь перекинулся на одежду супругов.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в поселении Вороновское. Женщина решила сделать сюрприз супругу, но во время подъёма произошло ЧП.

В центре Москвы в ресторане загорелся человек

В центре Москвы в ресторане загорелся человек

В результате у мужчины оказались обожжены 32% поверхности тела, а у женщины — 12%. Супругов доставили в отделение реанимации. У них обожжены голова, лицо, шея, руки и ноги.

Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик получил сильнейшие ожоги, когда играл с горящей палкой. В это время его отец ремонтировал машину в автосервисе.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров