Муж и жена загорелись в Москве во время катания на воздушном шаре
SHOT: Супружеская пара загорелась при подъёме на воздушном шаре в Новой Москве
В Новой Москве во время полёта на воздушном шаре загорелись мужчина и женщина. С горелки сорвало шланг, и огонь перекинулся на одежду супругов.
Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в поселении Вороновское. Женщина решила сделать сюрприз супругу, но во время подъёма произошло ЧП.
В результате у мужчины оказались обожжены 32% поверхности тела, а у женщины — 12%. Супругов доставили в отделение реанимации. У них обожжены голова, лицо, шея, руки и ноги.
Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик получил сильнейшие ожоги, когда играл с горящей палкой. В это время его отец ремонтировал машину в автосервисе.
Telegram / SHOT