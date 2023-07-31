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31 июля, 10:17

В центре Москвы в ресторане загорелся человек

SHOT: В Москве после взрыва в ресторане загорелся человек

В центре Москвы в Тверском районе человек загорелся после взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь". Об этом сообщает SHOT со ссылкой на свой источник.

На место ЧП были сразу отправлены экстренные службы. Примечательно, что именно в этом же заведении всего несколько дней назад обрушился потолок: рабочие продолбили огромную дыру этажом выше.

Лайф публикует видео героического спасения жильца из пожара в доме на севере Москвы

Лайф публикует видео героического спасения жильца из пожара в доме на севере Москвы

Ранее Лайф сообщал, что в Москве произошёл пожар в торговом центре "Гагаринский" на улице Вавилова. Посетителей и сотрудников быстро вывели из здания. Причиной ЧП оказался загоревшийся электросамокат.

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ТАСС / Софья Сандурская

Андрей Григорьев
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