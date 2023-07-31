В центре Москвы в ресторане загорелся человек

В центре Москвы в Тверском районе человек загорелся после взрыва в ресторане "Пироги, вино и гусь". Об этом сообщает SHOT со ссылкой на свой источник.

На место ЧП были сразу отправлены экстренные службы. Примечательно, что именно в этом же заведении всего несколько дней назад обрушился потолок: рабочие продолбили огромную дыру этажом выше.