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10 августа, 11:12

Уролог объяснил, почему мужчинам нельзя носить смартфон в карманах брюк

Уролог Петрищев: Ношение смартфона в кармане брюк грозит мужчинам бесплодием

Ношение мобильных телефонов в карманах брюк способно снизить качество спермы и шансы мужчин стать отцами. Об этом предостерёг уролог-андролог Владлен Петрищев.

"Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом. Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. <...> Также опасность может быть связана с увеличением продукции активных форм кислорода (свободных радикалов), которые способны повреждать спермальную ДНК", — пояснил медик в беседе с "Газетой.ru".

Также Петрищев предостерёг мужчин от расположения работающего ноутбука на коленях рядом с органами мошонки. По его словам, это чревато снижением подвижности половых клеток, а также это может способствовать повреждению ДНК сперматозоидов.

Уролог составил список анализов, которые мужчинам нужно сдавать каждый год

Уролог составил список анализов, которые мужчинам нужно сдавать каждый год

Ранее Лайф писал, что учёные нашли способ, как мужчинам избежать быстрой эякуляции во время секса. Специалисты провели эксперимент с участием 40 мужчин, страдающих от данного расстройства. В начале исследования продолжительность секса, по словам участников, составляла 39 секунд, однако регулярные тренировки увеличили длительность полового акта до двух минут.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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