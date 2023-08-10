Уролог объяснил, почему мужчинам нельзя носить смартфон в карманах брюк

Ношение мобильных телефонов в карманах брюк способно снизить качество спермы и шансы мужчин стать отцами. Об этом предостерёг уролог-андролог Владлен Петрищев.

"Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом. Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. <...> Также опасность может быть связана с увеличением продукции активных форм кислорода (свободных радикалов), которые способны повреждать спермальную ДНК", — пояснил медик в беседе с "Газетой.ru".

Также Петрищев предостерёг мужчин от расположения работающего ноутбука на коленях рядом с органами мошонки. По его словам, это чревато снижением подвижности половых клеток, а также это может способствовать повреждению ДНК сперматозоидов.