Названа самая популярная среди россиян соцсеть

Самой популярной соцсетью в России стала "ВКонтакте". В среднем пользователи проводят в ней по 129 минут в день. На второй и третьей строчках — TikTok (125 минут) и Telegram (123 минуты), свидетельствуют результаты опроса, которое провёл ВЦИОМ.

В результатах исследования говорится, что большинство россиян (86%), которые зарегистрированы хотя бы в одной соцсети или мессенджере, заходят в них практически каждый день. Самая активная аудитория — молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (92%) и от 25 до 34 лет (94%). Чаще всего пользователям интересны новостные (77%), образовательные (41%), юмористические (35%), развлекательные (33%) и научные (30%) группы. Ещё 24% юзеров интересуются пабликами о путешествиях, а 20% подписаны на сообщества о природе и домашних питомцах. Психологией увлекаются 22% пользователей соцсетей, а медициной — 20%.

К новым соцсетям и мессенджерам даже при условии их высокой популярности 51% респондентов относятся с недоверием. Они соглашаются зарегистрироваться в них только по работе или по рекомендации близких.