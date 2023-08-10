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10 августа, 11:35

Патрушев: РФ безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна

Россия безвозмездно отправит в шесть стран Африки до 50 тысяч тонн зерна. Эту цифру озвучил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Как говорил наш президент, помимо того что мы являемся достаточно надёжным партнёром в части поставок зерновых на мировой рынок, мы ещё и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идёт о шести странах и об объёмах от 25 до 50 тысяч тонн", — цитирует Патрушева РИА "Новости".

По его словам, поставки могут начаться уже в ближайшее время. А всего же на мировой рынок в этом году РФ планирует экспортировать примерно 55 миллионов тонн зерна.

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Напомним, ранее, на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить зерно нуждающимся странам Африки. Зал встретил слова российского лидера бурными овациями. Тогда глава государства заявил о 25–50 тысячах тонн продукции.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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