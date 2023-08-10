Путин поддержал идею правительства передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Обложка © kremlin.ru
Правительство РФ предложило передать ВТБ контрольный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, подчеркнув, что он это предложение поддерживает.
"Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение", — сказал глава государства.
Путин добавил, что хотел бы услышать реакцию Костина, и заверил, что поддержка кабмина будет обеспечена.
А ранее президент заявлял, что российские банки прошли проверку на прочность в условиях санкций Запада, кредитные организации поддерживают высокую инвестиционную активность.