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10 августа, 12:07

Путин поддержал идею правительства передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК

<p>Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Обложка © kremlin.ru

Правительство РФ предложило передать ВТБ контрольный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, подчеркнув, что он это предложение поддерживает.

"Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение", — сказал глава государства.

Путин добавил, что хотел бы услышать реакцию Костина, и заверил, что поддержка кабмина будет обеспечена.

В ОСК быстро отреагировали на критику от Путина

В ОСК быстро отреагировали на критику от Путина

А ранее президент заявлял, что российские банки прошли проверку на прочность в условиях санкций Запада, кредитные организации поддерживают высокую инвестиционную активность.

Александра Вишнякова
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