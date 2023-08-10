В ХМАО охотник вместо гуся выстрелил в подростка

В Ханты-Мансийском автономном округе 69-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 15-летнего подростка, перепутав его с гусём. Тот получил ранение, но выжил. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". О подробностях случившегося рассказали в региональной прокуратуре.

"8 августа 2023 года в вечернее время местный житель находился на реке Северной Сосьве вблизи деревни Кимкьясуй. Через некоторое время мужчина увидел плавающих у берега гусей, он произвёл выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка", — отметили в ведомстве.

Как уточнили в СУ СК РФ по региону, в это время мужчина охотился сидя в лодке. Следователи добавили, что у парня огнестрельное проникающее ранение головы.