"Это было бы политикой": Мирей Матьё отказалась выступать в поддержку Украины

Всемирно известная французская певица Мирей Матьё заявила, что не стала бы выступать в поддержку украинцев. Она пояснила, что не хотела бы вмешиваться в политические дела.

"Это было бы политикой, а я этого не хочу", — сказала Матьё в интервью изданию Nice-Matin, отвечая на вопрос о готовности спеть перед жителями Киева.

При этом 77-летняя звезда отметила, что не планирует давать концерты и в России, несмотря на свою "любовь к этому великому народу". Говоря об украинском конфликте, Матьё заявила о необходимости фокусироваться на мире, а не на поставках вооружения. Также исполнительница считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон не подходит для роли посредника по урегулированию ситуации. Идеальным кандидатом на это место, как считает Матьё, был бы кто-то с авторитетом уровня Нельсона Манделы.