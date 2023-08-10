Потери, которые несут Вооружённые силы Украины в рамках своего так называемого контрнаступления, не вписываются ни в какие рамки военного искусства. Украинским военным точно не удастся пробить российскую оборону. Об этом в интервью Народному фронту заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

"Никакого контрнаступления в принципе не получилось. Результата нет от слова совсем. Это, мягко скажу, фиаско. Давайте мы на вещи будем смотреть реально — вопрос в том, насколько ещё у них хватит сил свои резервы выводить на том или ином направлении", — отметил он.

Парламентарий добавил: с учётом того, что Вооружённые силы России перешли в наступление, украинским военным придётся "растаскивать" свои резервы, иначе фиаско ждёт их не только на Запорожском направлении, где сейчас главный удар, но и на других.