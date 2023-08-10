ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 13:25
6850

Генерал объяснил, почему ВСУ не пробить оборону российских войск

Депутат Гурулёв заявил, что ВСУ точно не удастся пробить оборону войск России

Потери, которые несут Вооружённые силы Украины в рамках своего так называемого контрнаступления, не вписываются ни в какие рамки военного искусства. Украинским военным точно не удастся пробить российскую оборону. Об этом в интервью Народному фронту заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

"Никакого контрнаступления в принципе не получилось. Результата нет от слова совсем. Это, мягко скажу, фиаско. Давайте мы на вещи будем смотреть реально — вопрос в том, насколько ещё у них хватит сил свои резервы выводить на том или ином направлении", — отметил он.

Парламентарий добавил: с учётом того, что Вооружённые силы России перешли в наступление, украинским военным придётся "растаскивать" свои резервы, иначе фиаско ждёт их не только на Запорожском направлении, где сейчас главный удар, но и на других.

Как продвигается освобождение Украины в августе
Как продвигается освобождение Украины в августе

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ за время наступления не дошли даже до первой линии обороны российских войск. А потому у противника мало шансов выйти к берегу Азовского моря, хотя ещё недавно Киев строил такие планы.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar