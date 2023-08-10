Россиянам рассказали, как навести порядок в холодильнике

Навести порядок в холодильнике и морозильной камере просто. Есть по меньшей мере пять простых способов, которые помогут не только эффективно использовать пространство, но и не придётся затыкать нос при открытии дверцы из-за какафонии ароматов.

В первую очередь следует присмотреться к контейнерам для холодильника. Продукты, которые в них хранятся, остаются дольше свежими, а ещё запахи еды в шкафу не перемешиваются в один резкий букет. Причём лучше использовать прозрачные контейнеры, ведь тогда меньше вероятность забыть про какой-нибудь продукт. При выборе формы стоит отдавать предпочтение квадрату или прямоугольнику — в них больше вместится еды и эффективно используют пространство холодильника.

Другой вариант гармоничного использования пространства холодильника — подвесные полки. В них можно положить самые разные продукты. Но вот что важно: не нужно весь шкаф заставлять полками и контейнерами. Дело в том, что должно быть пространство для равномерного охлаждения продуктов. Ещё одна хитрость — силиконовые крышки. С их помощью можно сохранить свежесть продуктов, которые не используются целиком.

Защитные коврики помогут снизить регулярность влажной уборки в холодильнике. Их можно разместить на полках и в отделениях. Можно вырезать любой размер, а ещё эти коврики легко мыть и быстро сушить. И последняя хитрость — силиконовые пакеты для заморозки. С ними получится использовать меньше места в морозилке, а ещё продукт не заветрится и не испортится, отмечает gazetametro.ru.