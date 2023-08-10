Мишустин рассказал, сколько правительство выделит на ремонт дорог по всей стране

Правительство России направит около 15 миллиардов рублей на содержание и текущий ремонт автомобильных трасс в регионах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, благодаря этому решению в порядок удастся привести более 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, а также различных съездов и выездов.

Мишустин заявил, что на ремонт дорог в регионах кабмин выделит около 15 млрд рублей. Видео © Telegram / Правительство РФ

"Направим около 15 миллиардов рублей из бюджета на содержание и на текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах, которыми жители пользуются ежедневно", — сказал Мишустин, выступая на заседании кабмина.