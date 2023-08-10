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10 августа, 13:47

Мишустин рассказал, сколько правительство выделит на ремонт дорог по всей стране

Мишустин: Регионы получат около 15 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство России направит около 15 миллиардов рублей на содержание и текущий ремонт автомобильных трасс в регионах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, благодаря этому решению в порядок удастся привести более 20 тысяч километров шоссе, подъездных путей, а также различных съездов и выездов.

Мишустин заявил, что на ремонт дорог в регионах кабмин выделит около 15 млрд рублей. Видео © Telegram / Правительство РФ

"Направим около 15 миллиардов рублей из бюджета на содержание и на текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах, которыми жители пользуются ежедневно", — сказал Мишустин, выступая на заседании кабмина.

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В июле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице открыли новый путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области. Он построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с улицей Липецкой.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Наталья Исакова
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