Стали известны итоги проверки Mars на спонсирование ВСУ

МВД России отказало в возбуждении уголовного дела в отношении американской компании Mars. В ходе проверки не найдены доказательства спонсирования ею украинской армии, пишет SHOT.

Проверку проводил отдел МВД по Ступино. Когда в возбуждении уголовного дела было отказано, Ступинская городская прокуратура постановила провести дополнительную проверку.