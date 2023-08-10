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10 августа, 13:43

Стали известны итоги проверки Mars на спонсирование ВСУ

SHOT: МВД не нашло свидетельств спонсирования ВСУ компанией Mars

МВД России отказало в возбуждении уголовного дела в отношении американской компании Mars. В ходе проверки не найдены доказательства спонсирования ею украинской армии, пишет SHOT.

Проверку проводил отдел МВД по Ступино. Когда в возбуждении уголовного дела было отказано, Ступинская городская прокуратура постановила провести дополнительную проверку.

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"Будем есть "Алёнку": Бородин рассказал, что будет с шоколадом Mars в случае ухода компании из РФ

Напомним, американскую компанию Mars заподозрили в финансировании ВСУ в начале июля. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ и призвал проверить этот бизнес.

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Илья Суриков
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