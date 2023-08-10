Стали известны итоги проверки Mars на спонсирование ВСУ
SHOT: МВД не нашло свидетельств спонсирования ВСУ компанией Mars
МВД России отказало в возбуждении уголовного дела в отношении американской компании Mars. В ходе проверки не найдены доказательства спонсирования ею украинской армии, пишет SHOT.
Проверку проводил отдел МВД по Ступино. Когда в возбуждении уголовного дела было отказано, Ступинская городская прокуратура постановила провести дополнительную проверку.
Напомним, американскую компанию Mars заподозрили в финансировании ВСУ в начале июля. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ и призвал проверить этот бизнес.
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