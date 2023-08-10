Житель Брянской области погиб под обстрелом со стороны ВСУ
Богомаз: Житель Брянской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли село Чаусы Брянской области. В результате обстрела один человек погиб, ещё двое получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.
Из-за обстрела оказалось повреждено имущество сельхозпредприятия. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли детский сад в Донецке. Здание оказалось повреждено.
Getty Images / Muhammed Enes Yildirim