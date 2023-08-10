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10 августа, 13:52

Житель Брянской области погиб под обстрелом со стороны ВСУ

Богомаз: Житель Брянской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли село Чаусы Брянской области. В результате обстрела один человек погиб, ещё двое получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.

Из-за обстрела оказалось повреждено имущество сельхозпредприятия. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Пенсионерка и четырёхлетняя девочка погибли при обстреле ВСУ Донецка

Пенсионерка и четырёхлетняя девочка погибли при обстреле ВСУ Донецка

Ранее Лайф рассказывал о том, что Вооружённые силы Украины обстреляли детский сад в Донецке. Здание оказалось повреждено.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Илья Суриков
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