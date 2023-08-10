Сексолог объяснил, почему бесполезно налегать на афродизиаки перед интимом
Сексолог Гулько: Продукты-афродизиаки на ужин не способны улучшить секс
Сексу должен предшествовать лёгкий ужин с символическим количеством шампанского, рассказал врач-сексолог Олег Гулько. А вот от продуктов-афродизиаков перед "ночью любви", по его словам, лучше отказаться. Их можно ввести в ежедневный рацион для долгосрочного действия.
"Касательно продуктов-афродизиаков, то наука не нашла подтверждающих эффектов от них именно в день приёма. Но можно использовать их в постоянном рационе, так как здоровое питание, содержащее витамины и микроэлементы, поможет всегда поддерживать организм в хорошем состоянии. Это поможет и в сексе", — отметил специалист в беседе с "Газетой.ru".
Гулько рекомендовал не увлекаться спиртными напитками, поскольку они могут вызвать потерю эрекции, чувствительности, а также проблемы с достижением оргазма, причём как у мужчин, так и у женщин. Главное — чтобы на ужине, который предшествует половой близости, была интимная обстановка, резюмировал медик.
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