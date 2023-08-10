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10 августа, 14:38

Ракетоносцы Ту-160 провели полёт над Баренцевым морем

МО РФ: Два ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева моря

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. По данным Министерства обороны России, он длился около восьми часов. Сопровождали ракетоносцы экипажи истребителей Су-35С Воздушно-космических сил РФ.

Два ракетоносца Ту-160 провели полёт над нейтральными водами Баренцева моря. Видео © Telegram / Минобороны России

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что полёт прошёл в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана", — добавил он.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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