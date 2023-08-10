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10 августа, 15:14

Диетолог рассказала, как можно худеть во сне

Врач Соломатина: Чтобы худеть во сне, нужно соблюдать правильный режим

Во время сна у человека вырабатывается соматотропный гормон, благодаря которому дети и подростки ночью растут, а у взрослых он отвечает за восстановление организма и сжигание жира. Но, чтобы похудеть, следует придерживаться определённых правил. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Чтобы соматотропный гормон вырабатывался, надо вовремя ложиться спать. Дело в том, что он появляется вслед за гормоном сна — мелатонином, а тот вырабатывается в тёмное время суток, самый пик — с 23:30 до 3:00", — объяснила она.

Ещё одно правило: на ужин есть не углеводную пищу, а лёгкую белковую, например рыбу или творог. Это снабдит организм строительным материалом, а не энергией, отметила Соломатина в эфире радио Sputnik. Если же налегать на углеводы, например на сладкое, макароны, во время сна они будут переработаны в энергию, а остаток будет отложен в жир.

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Ранее диетолог объяснила, как с комфортом сбросить лишние килограммы. В первую очередь следует создать дефицит калорий. Норму можно рассчитать самостоятельно или выяснить у специалиста. Также врач посоветовала пить воду при первых симптомах голода.

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Светлана Оперук
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