Продюсер прокомментировал идею признать блогерство профессией

Идею о признании блогерства новой профессией следует поддержать. Такое мнение высказал продюсер и директор блогеров-миллионников Евгений Вольтов. Он поддержал инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой по внесению в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) такого рода занятий, как ведение блога.

"Это позволяет, во-первых, вывести блогинг в разряд профессий и, во-вторых, открыть дорогу для того, чтобы появился институт этой профессии", — сказал Вольтов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, с приравниванием блогинга к экономической деятельности авторам каналов-миллионников не нужно будет придумывать какие-либо схемы для легализации заработка. А взрослым станет проще контролировать доход своих несовершеннолетних детей-блогеров и делать его официальным.