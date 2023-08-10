Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 18:26

Продюсер прокомментировал идею признать блогерство профессией

Продюсер Вольтов поддержал идею о признании блогинга экономической деятельностью

Идею о признании блогерства новой профессией следует поддержать. Такое мнение высказал продюсер и директор блогеров-миллионников Евгений Вольтов. Он поддержал инициативу депутата Госдумы Яны Лантратовой по внесению в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) такого рода занятий, как ведение блога.

"Это позволяет, во-первых, вывести блогинг в разряд профессий и, во-вторых, открыть дорогу для того, чтобы появился институт этой профессии", — сказал Вольтов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, с приравниванием блогинга к экономической деятельности авторам каналов-миллионников не нужно будет придумывать какие-либо схемы для легализации заработка. А взрослым станет проще контролировать доход своих несовершеннолетних детей-блогеров и делать его официальным.

Всемирный день льва, Международный день видеоблогера, Прохоров день: Праздники и приметы 10 августа
Всемирный день льва, Международный день видеоблогера, Прохоров день: Праздники и приметы 10 августа

Ранее Лайф сообщал, что IT-эксперт Артём Геллер не удивился полной блокировке YouTube доходов российских блогеров. Он считает, что вернуть монетизацию могут только отдельным авторам каналов.

BannerImage

Freepik / DCStudio

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar