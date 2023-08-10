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10 августа, 14:44

Число жертв обстрела ВСУ в Брянской области выросло до двух

В Брянской области до двух увеличилось число жертв обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы ещё один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибли двое мирных жителей", — написал Богомаз в телеграм-канале.

Также двое мирных жителей — женщина и мужчина — получили ранения.

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Напомним, днём 10 августа Вооружённые силы Украины обстреляли село Чаусы Брянской области. Изначально сообщалось об одном погибшем. Также в результате удара повреждено имущество сельхозпредприятия.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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