Число жертв обстрела ВСУ в Брянской области выросло до двух
В Брянской области до двух увеличилось число жертв обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы ещё один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибли двое мирных жителей", — написал Богомаз в телеграм-канале.
Также двое мирных жителей — женщина и мужчина — получили ранения.
Напомним, днём 10 августа Вооружённые силы Украины обстреляли село Чаусы Брянской области. Изначально сообщалось об одном погибшем. Также в результате удара повреждено имущество сельхозпредприятия.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo