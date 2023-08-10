Названа одна из главных ошибок НАТО на Украине

НАТО совершает ошибку, используя своих инструкторов для подготовки бойцов ВСУ. Так считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Он заявил, что серьёзная подготовка профессионального солдата занимает минимум три года, а у натовских инструкторов нет опыта подготовки бойцов к противостоянию с равным противником.

"Вы сами понимаете, в условиях применения беспилотников, Интернета, "Старлинка" и так далее боец должен обладать множеством навыков", — сказал Прохватилов в беседе с "Царьградом".

По его словам, ВСУ также не получают от НАТО в достаточном объёме топливное, инженерное, противоминное и другое обеспечение. Эксперт добавил, что украинские бойцы воюют без авиации, в условиях превосходства ВС РФ в воздухе.