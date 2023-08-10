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10 августа, 15:22

Житель Воронежа сломал нос заступившемуся за мать подростку

SHOT: Житель Воронежа сломал нос заступившемуся за мать 14-летнему школьнику

<p>Пострадавшему мальчику диагностировали перелом носа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55414" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавшему мальчику диагностировали перелом носа. Обложка © Telegram / SHOT

Житель Воронежа сломал нос 14-летнему подростку, который заступился за мать. Об этом сообщает SHOT.

Житель Воронежа сломал нос заступившемуся за мать 14-летнему школьнику. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Остужева. По данным телеграм-канала, 58-летний мужчина подъехал к дому на машине и начал выгружать плитку из багажника, периодически относя груз к подъезду. В этот момент женщина пыталась выехать со двора, но ей мешал автомобиль местного жителя. Она попросила мужчину отъехать, но он категорически отказался. После этого за мать вступился 14-летний сын, который сделал мужчине замечание. В ответ тот ударил подростка по лицу.

В итоге школьника доставили в больницу, где ему диагностировали перелом носа. Сейчас в ситуации разбираются полицейские. Агрессор пытался решить вопрос миром и предлагал потерпевшей стороне деньги, но мать подростка отказалась.

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Ранее Лайф сообщал, что другой житель Воронежа сломал нос подростку за якобы громкий разговор по телефону в маршрутке. Мужчина душил и бил кулаками мальчика прямо на глазах у других пассажиров. Школьника буквально вырвали из рук буйного неадеквата.

Наталья Исакова
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