Житель Воронежа сломал нос заступившемуся за мать подростку
SHOT: Житель Воронежа сломал нос заступившемуся за мать 14-летнему школьнику
Пострадавшему мальчику диагностировали перелом носа. Обложка © Telegram / SHOT
Житель Воронежа сломал нос 14-летнему подростку, который заступился за мать. Об этом сообщает SHOT.
Житель Воронежа сломал нос заступившемуся за мать 14-летнему школьнику. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл во дворе дома на улице Остужева. По данным телеграм-канала, 58-летний мужчина подъехал к дому на машине и начал выгружать плитку из багажника, периодически относя груз к подъезду. В этот момент женщина пыталась выехать со двора, но ей мешал автомобиль местного жителя. Она попросила мужчину отъехать, но он категорически отказался. После этого за мать вступился 14-летний сын, который сделал мужчине замечание. В ответ тот ударил подростка по лицу.
В итоге школьника доставили в больницу, где ему диагностировали перелом носа. Сейчас в ситуации разбираются полицейские. Агрессор пытался решить вопрос миром и предлагал потерпевшей стороне деньги, но мать подростка отказалась.
Ранее Лайф сообщал, что другой житель Воронежа сломал нос подростку за якобы громкий разговор по телефону в маршрутке. Мужчина душил и бил кулаками мальчика прямо на глазах у других пассажиров. Школьника буквально вырвали из рук буйного неадеквата.