Житель Воронежа сломал нос заступившемуся за мать подростку

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Остужева. По данным телеграм-канала, 58-летний мужчина подъехал к дому на машине и начал выгружать плитку из багажника, периодически относя груз к подъезду. В этот момент женщина пыталась выехать со двора, но ей мешал автомобиль местного жителя. Она попросила мужчину отъехать, но он категорически отказался. После этого за мать вступился 14-летний сын, который сделал мужчине замечание. В ответ тот ударил подростка по лицу.