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10 августа, 16:22

Пенсионерку оштрафовали за демонстрацию ягодиц соседке

SHOT: В Курской области оштрафовали пенсионерку, показавшую соседке ягодицы

В Курской области 71-летняя женщина показала обнажённую пятую точку своей 36-летней соседке во время спора из-за границ участка. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что соседки спорили уже давно — почти каждый день. Во время одной из таких перепалок пенсионерка оголилась перед соседкой и показала место, куда той стоит отправиться со своим мнением. Позже пожилая женщина пояснила, что её довели до такого поступка.

Психолог нашла объяснение желанию оголяться на публике

Психолог нашла объяснение желанию оголяться на публике

Оскорблённая соседка подала иск на пенсионерку и запросила с неё 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд же обязал женщину выплатить пять тысяч рублей.

Ранее психотерапевт Лариса Никитина рассказала, что стремление людей раздеваться на публике может быть связано с непройденным этапом психосексуального развития в детстве.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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