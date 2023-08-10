Пенсионерку оштрафовали за демонстрацию ягодиц соседке

В Курской области 71-летняя женщина показала обнажённую пятую точку своей 36-летней соседке во время спора из-за границ участка. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что соседки спорили уже давно — почти каждый день. Во время одной из таких перепалок пенсионерка оголилась перед соседкой и показала место, куда той стоит отправиться со своим мнением. Позже пожилая женщина пояснила, что её довели до такого поступка.

Оскорблённая соседка подала иск на пенсионерку и запросила с неё 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд же обязал женщину выплатить пять тысяч рублей.