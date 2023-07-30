Психотерапевт объяснила, почему некоторые взрослые обнажаются на публике
Сексолог Никитина: Взрослые люди оголяются на публике из-за детских травм
Стремление людей раздеваться на публике может быть связано с непройденным этапом психосексуального развития в детстве или травматическим опытом. Об этом заявила психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.
Она считает, что такое поведение может быть связано с некой фиксацией из детства. По её словам, каждый ребёнок примерно в двухлетнем возрасте начинает снимать штаны.
"Его переодеваешь, а он скидывает штаны и бегает голышом. И вот здесь очень важно, чтобы ребёнок получил одобрение от старших — тогда он закрывает эту тему. Если этого не происходит, у него случается некая фиксация — он не прошёл это", — сказала она в беседе с телеканалом "360".
Во взрослом возрасте такая фиксация может также накладываться на пограничные психические расстройства. Кроме того, данное поведение может говорить о травматическом опыте. Эксперт привела в пример случай, когда ребёнка наказали, поставив на стульчик без штанов в детсаду.
"Потом он либо дома перед собственной женой никогда при свете без штанов не сможет пройти, либо у него так и останется желание, чтобы на него посмотрели и одобрили", — добавила эксперт.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве несколько зрителей пытались сорвать выступление стендап-комика, оголившись в зале. Позже выяснилось, что эту "акцию" устроили посетители пикап-курсов.