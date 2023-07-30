Психотерапевт объяснила, почему некоторые взрослые обнажаются на публике

Стремление людей раздеваться на публике может быть связано с непройденным этапом психосексуального развития в детстве или травматическим опытом. Об этом заявила психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.

Она считает, что такое поведение может быть связано с некой фиксацией из детства. По её словам, каждый ребёнок примерно в двухлетнем возрасте начинает снимать штаны.

"Его переодеваешь, а он скидывает штаны и бегает голышом. И вот здесь очень важно, чтобы ребёнок получил одобрение от старших — тогда он закрывает эту тему. Если этого не происходит, у него случается некая фиксация — он не прошёл это", — сказала она в беседе с телеканалом "360".

Во взрослом возрасте такая фиксация может также накладываться на пограничные психические расстройства. Кроме того, данное поведение может говорить о травматическом опыте. Эксперт привела в пример случай, когда ребёнка наказали, поставив на стульчик без штанов в детсаду.