Российским войскам осталось преодолеть считаные километры до Купянска

Российские войска продолжают успешно вести наступление на Купянском направлении, вытесняя ВСУ и выравнивая оборонительную линию, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, нашим военным осталось пройти до Купянска "считаные километры".

"Занимаются более удобные позиции под определёнными населёнными пунктами, где ещё вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции и в зависимости от удобства расположения формируется и выравнивается линия обороны", — сказал Ганчев в эфире "Соловьёв. Live".

Он также выразил уверенность в том, что в ближайшее время выровняется линия фронта для "масштабного наступления на Харьков".