"У нас тут событие": Звезда нашей версии "Постучись в мою дверь" ответила на предложение руки и сердца
Актриса Лиана Гриба и актёр Артём Губин решили пожениться
Актриса Лиана Гриба, которая снимается в главной роли в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь", выходит замуж за актёра Артёма Губина, известного по "Молодёжке". Об этом она сама сообщила подписчикам.
Лиана Гриба приняла предложение руки и сердца от актёра Артёма Губина. Фото © t.me / LianaGriba8
"Ой, котики, у нас тут событие. Отмечаем Тёмин День Рождения)) и не только. Я сказала ДА!!!" — написала актриса в своём телеграм-канале.
Лиана Гриба в 2013 году поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Сразу же начала сниматься в кино. В 2017-м на экраны вышли картины с её участием: "Отцы", "Охота на зверя", "Последний шанс". В 2021 году на экраны вышел фильм Дмитрия Астрахана "Судьба диверсанта", посвящённая подвигам белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, в которой Гриба сыграла свою первую заметную роль — Светлану Климко. Далее она снялась в мистическом детективе "Отель "Феникс", спортивной мелодраме "Регби", чёрной романтической комедии "Секреты семейной жизни" и драме "Хрустальный".
Артём Губин в 2014 году поступил в ГИТИС. Будучи студентом играл в Театре на Малой Бронной, в том числе в спектаклях "Тайна старого шкафа" и "Принц Каспиан". Зрителям известен по ТВ-шоу "Молодёжка", сериалу "Склифосовский" и "Триггер". Также он работал в нашумевшем криминальном детективе "Чикатило" в роли капитана милиции.
Напомним, актёрский состав российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь" объявлен, но Лайф раскрыл его давно. Так, роль Серкана Болата исполнит актёр Никита Волков, известный по сериалу "Трудные подростки". Героя Серкана Болата в российской версии сериала будут звать Сергей. Роль Эды сыграет Лиана Гриба, её героиню будут звать Саша. Лиана призналась, что ей близка эта роль, а также призвала зрителей не забывать о разнице в менталитете жителей РФ и Турции.
t.me / Super.ru