"У нас тут событие": Звезда нашей версии "Постучись в мою дверь" ответила на предложение руки и сердца

Актриса Лиана Гриба, которая снимается в главной роли в российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь", выходит замуж за актёра Артёма Губина, известного по "Молодёжке". Об этом она сама сообщила подписчикам.

Лиана Гриба приняла предложение руки и сердца от актёра Артёма Губина. Фото © t.me / LianaGriba8

"Ой, котики, у нас тут событие. Отмечаем Тёмин День Рождения)) и не только. Я сказала ДА!!!" — написала актриса в своём телеграм-канале.

Лиана Гриба в 2013 году поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. Сразу же начала сниматься в кино. В 2017-м на экраны вышли картины с её участием: "Отцы", "Охота на зверя", "Последний шанс". В 2021 году на экраны вышел фильм Дмитрия Астрахана "Судьба диверсанта", посвящённая подвигам белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, в которой Гриба сыграла свою первую заметную роль — Светлану Климко. Далее она снялась в мистическом детективе "Отель "Феникс", спортивной мелодраме "Регби", чёрной романтической комедии "Секреты семейной жизни" и драме "Хрустальный".

Артём Губин в 2014 году поступил в ГИТИС. Будучи студентом играл в Театре на Малой Бронной, в том числе в спектаклях "Тайна старого шкафа" и "Принц Каспиан". Зрителям известен по ТВ-шоу "Молодёжка", сериалу "Склифосовский" и "Триггер". Также он работал в нашумевшем криминальном детективе "Чикатило" в роли капитана милиции.